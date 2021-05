Vacina contra a covid AFP

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:18 | Atualizado 21/05/2021 19:38

Rio - Uma reunião entre o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, e os secretários municipais de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, e de Niterói, Rodrigo Oliveira, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio (Cosems-RJ), nesta sexta-feira, discutiu a criação de um calendário único de vacinação contra covid-19 no estado.

Durante o encontro, foi montada uma proposta para ser apresentada aos secretários municipais de Saúde do estado. Na próxima terça-feira (25), essa proposta será submetida à aprovação da diretoria do Cosems-RJ e, posteriormente será divulgada.

Publicidade

Em nota, a SES disse que reforça a importância do Calendário Único de Vacinação, que tem o objetivo de promover a uniformidade na imunização em todas as regiões do estado e unificar as ações de enfrentamento à pandemia.