O projeto "Mãos Dadas" oferece apoio para famílias em situação de vulnerabilidade extrema Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:14

Rio - Um grupo de voluntários independentes chamados "Mãos Dadas” se reuniu para ajudar pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade, tanto de condição social quanto de segurança. Um dos casos mais graves é o de uma jovem mãe vítima de forte violência.

A família dessa jovem precisou sair do lugar em que morava para evitar constrangimentos. Agora, o grupo pede por ajuda para que essa menina possa ter condições mínimas de viver. As informações foram verificadas e confirmadas pelo DIA. Além do caso relatado, existem outras famílias que também recebem apoio.

O projeto Mãos Dadas envia comprovante de prestação de contas de todos os recursos que recebe e atua oferecendo alimento para uma rede de acolhidos em comunidades da Zona Norte do Rio, entre elas o Complexo do Alemão e a Penha. Quem tiver interesse em realizar uma doação pode entrar em contato através das informações abaixo:

Gerson Borges

ZAP 21 983041137

Pix Bradesco 11708421785

Agência 3122 conta 8766-1

Conta corrente