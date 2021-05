Novo coronavírus Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 839.623 casos confirmados e 49.438 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2,122 novos casos e 188 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,89%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 776.109 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 84,0%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 59,9%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 60 pessoas e a de enfermaria, 14.

Rio tem dias de aglomeração

Nesta sexta-feira, grandes aglomerações se formaram na Zona Norte do Rio nos bairros de Madureira e Vista Alegre . Uma fila quilométrica se formou na entrada da Boate Papa G, em Madureira, e a festa dentro da casa de show, que promoveu bebida liberada, não seguiu nenhum dos protocolos de distanciamento social. O local ficou lotado de pessoas sem máscaras, de acordo com imagens.

Segundo moradores do bairro, as festas acontecem frequentemente, entre os períodos de quinta e domingo. Apesar das diversas denúncias já feitas à Prefeitura, as aglomerações continuam a acontecer livremente.