Publicado 22/05/2021 19:09

Rio - Um homem morreu, na manhã deste sábado, após troca de tiros com policiais em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Um fuzil calibre 5,56 foi apreendido pelos agentes. O homem foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados para socorrer um homem que estaria sendo espancado na Travessa Professora Florentina Rangel, na favela da Coreia, no bairro Pita. Ao chegarem no local, o suspeito teria trocado tiros com os agentes da PM.

Assim que o tiroteio acabou, os policiais procuraram o homem que teria sido espancado, mas não o encontraram. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).