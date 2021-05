4ª DP (Praça da República) Divulgação

Publicado 24/05/2021 18:15

Rio - Uma operação realizada, nesta segunda-feira (24), por policiais da 4ª DP (Praça da República) desarticulou um esquema de fraude imobiliário que fez mais de 180 vítimas e aplicou golpes de mais de R$ 3,6 milhões. A ação batizada de 'Operação Casa de Papel', prendeu até o momento três pessoas, sendo uma delas com mais de 80 passagens pela polícia, a maioria por estelionato e ameaça.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso também aplicou golpes no Distrito Federal, São Paulo e Maranhão. O escritório da empresa, que fica no Centro do Rio, foi alvo da operação e mais de dez pessoas foram conduzidas para a delegacia. Quando os investigadores estavam no local, flagraram novos clientes assinando contratos e mais de dez novas vítimas chegaram para fazer negociações.



As investigações começaram a partir de denúncias de vítimas e revelaram que o grupo criminoso simulava um financiamento para compra da casa própria, com entradas a partir de R$ 10 mil. A suposta financeira se apresentava como cooperativa habitacional. Os compradores começavam a pagar e, quando pediam para ver a residência, os estelionatários mostravam, de forma dissimulada, um imóvel como se estivesse disponível. No entanto, as casas apresentadas não estavam à venda ou, se estavam, a negociação não havia sido efetuada por meio da cooperativa.



De acordo com os agentes, o grupo pegava imagens em sites de venda de imóveis e usava para enganar os clientes, utilizando as redes sociais e páginas na internet para atrair novos compradores. Ainda segundo os policiais, quando a pessoa descobria que caiu em um golpe e tentava reaver o dinheiro, o grupo criminoso começava a cobrar multas por "quebra de contrato" e taxas que não existiam para justificar a não devolução da quantia paga.



"Este caso chegou por meio de denúncias de várias vítimas, que nos procuraram ao perceberem que tinham caído em um golpe. Iniciamos as investigações e conseguimos localizar mais de 180 pessoas que foram lesadas, com prejuízos milionários. Algumas dessas vítimas são pessoas humildes, que juntaram dinheiro por muitos anos para realizar o sonho da casa própria e perderam tudo. O número pode ser maior", disse a delegada Patrícia Aguiar, titular da 4ª DP (Praça da República).

De acordo com a Polícia Civil, a ação desta segunda-feira foi a 1ª fase da investigação, que continuará para prender mais bandidos ligados à quadrilha.