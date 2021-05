Wilson Witzel sofre impeachment Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 21:32

Rio - O ex-governador Wilson Witzel (PSC) entrou, nesta segunda-feira, com um mandado de segurança pedindo a suspensão do impeachment que sofreu em abril deste ano. O documento foi enviado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O desembargador Bernardo Garcez foi sorteado para o caso e deve decidir até o fim desta semana se concede a liminar ao ex-governador. As informações são do G1.

A defesa de Witzel criticou a atuação do Tribunal Especial Misto (TEM) e pediu que ele seja empossado novamente. Com a decisão, além de deixar o cargo de governador, Wilson Witzel perdeu os direitos políticos por cinco anos. Neste período, ele não poderá desempenhar quaisquer cargos públicos.

O TEM, formado com cinco deputados e cinco desembargadores, decidiu com unanimidade pelo impeachment de Wilson Witzel. O júri considerou que o ex-governador culpado por crime de responsabilidade em contratos da Secretaria de Estado de Saúde durante o período de pandemia.