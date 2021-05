Mulher foi capturada em Maricá Divulgação

Publicado 25/05/2021 09:18 | Atualizado 25/05/2021 12:09

Rio - Uma mulher com 162 anotações criminais por estelionato, identificada como Fernanda Ribeiro da Silva Pereira, foi presa na manhã desta segunda-feira (24), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A ação foi realizada por agentes da 79ª DP (Jurujuba) por determinação da titular da unidade, delegada Raissa Celles. A mulher seria a peça chave de uma organização criminosa que aplica o golpe do empréstimo consignado.

Segundo a corporação, esse tipo de crime atinge principalmente funcionários públicos civis e militares. As vitimas contratam um empréstimo consignado em sua folha de pagamento e ficam com 10% do valor contratado. Os outros 90% são entregues aos estelionatários com a promessa de que a empresa arcaria com o pagamento de todas as parcelas do empréstimo realizado pela vítima.

No entanto, após o pagamento de algumas parcelas, o golpista some e a vítima arca com todo prejuízo das prestações do empréstimo realizado que, na maioria das vezes, era contratado em 72 parcelas.



De acordo com a policia, apesar de ser investigada pela delegacia de Jurujuba, o mandado de prisão temporária cumprido contra ela é da 78ª DP (Fonseca), também em Niterói.