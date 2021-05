Roseli e Nego do Borel: investigação por suspeita de agressão à enteada Reprodução/Redes sociais

Por Aline Cavalcante

Publicado 25/05/2021 13:25 | Atualizado 25/05/2021 13:29

Através de sua assessoria jurídica, a mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana Pereira, negou a acusação de agressão contra sua enteada, de 8 anos de idade. As agressões teriam ocorrido nesta segunda-feira (24), por volta das 11h, e foi registrada Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav).

“Ainda não tive acesso aos autos, mas já conversei com a Roseli e ela nega as acusações”, disse a advogada Elizabeth Medeiros, que está orientando Roseli no caso.

O DIA Apesar de Roseli negar as acusações, teve acesso ao laudo do IML (Instituto Médico Legal), com exclusividade, que confirmou as agressões.

O titular da Dcav, Adriano França, já intimou Roseli para depoimento, na próxima quarta-feira. A mãe da menina acusa a mãe de Nego do Borel de ter dado "chineladas, arranhões e tapas", além de jogar xampu nos olhos da criança, na hora do banho, de maneira proposital.

