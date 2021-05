A Tembici está em diálogo com diversas cidades para que elas possam adotar um corredor exclusivo nos drive-thrus, permitindo que ciclistas recebam a vacina contra a covid-19 Divulgação

Publicado 25/05/2021 14:28

Rio - Os cariocas que forem se vacinar contra a covid-19 nos pontos de imunização da cidade podem ir até os locais utilizando bikes. A Tembici, empresa responsável pela iniciativa em parceria com o banco Itaú Unibanco, anunciou que está mobilizando cidades para criar faixas exclusivas aos ciclistas para que eles possam receber doses do imunizante.

"A bicicleta já é consolidada como meio de transporte em muitas cidades e entendemos que seria fundamental incluir os ciclistas para entrada nos drive-thrus de vacinação. Por isso, deixamos o convite para que todas as prefeituras do país façam adesão ao movimento. Unimos o acesso à vacina e a democratização do uso das bicicletas em uma só ação e esperamos que essa iniciativa ajude na missão de cada vez mais brasileiros serem vacinados", comenta Tomás Martins, CEO e cofundador da Tembici.

Para conseguir a gratuidade é necessário baixar o app Bike Itaú e criar uma conta na plataforma. Em seguida, basta selecionar o plano de vacinação e adicionar o código 'primeira' se estiver indo tomar a primeira dose e 'segunda' se estiver indo tomar a segunda, para liberar o acesso.

Além de unir as prefeituras ao movimento, o projeto 'Vem vacina, vai de bike' tem como objetivo incentivar a vacinação oferecendo uma opção segura e econômica de deslocamento para as pessoas, evitando aglomerações e contribuindo para o distanciamento social, bem como reforçar a bicicleta como meio de transporte ao incluí-la nos fluxos de acesso dos pontos de vacinação.

Para Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco, a iniciativa vai trazer impacto positivo em um importante momento de enfrentamento à pandemia. “A bicicleta é recomendada pela Organização Mundial da Saúde como um dos meios de transporte seguros para combater a propagação do novo coronavírus. Quando isso se alia à ampliação do acesso da população à vacina, o impacto positivo para a sociedade é ainda maior”, comentou.

A Tembici orienta que seja feito a limpeza diária com álcool 70% das bicicletas. Todas as bikes são lavadas com cloro diluído em água no centro de operações.

A empresa é considerada uma das startups mais promissoras de acordo com a lista das 100 Startups to Whatch de 2020 e atua em diversos estados, incentivando o uso de bicicletas como solução de mobilidade sustentável.