Por O Dia

Publicado 25/05/2021 17:54 | Atualizado 25/05/2021 17:57

Rio - Uma adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um tiro no braço na manhã desta terça-feira durante um assalto a uma joalheria no Centro de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com as primeiras informações, a jovem estava em um ônibus que passava pelo local no momento do crime.

A menor foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá e logo depois transferida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima de onde ocorreu o assalto. Seu estado de saúde é desconhecido.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 26º BPM (Petrópolis) estavam em patrulhamento e notaram movimentação suspeita em um estabelecimento comercial, onde estava acontecendo um roubo. Ao fazerem o cerco, os policiais foram atacados a tiros. Houve confronto e os criminosos fugiram em um veículo que foi abandonado momentos depois no Mirante Bela Vista, no bairro Itamarati.

Até o momento, nenhum bandido foi encontrado. A polícia está analisando as imagens de câmeras de segurança da região para prender os criminosos.