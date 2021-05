36º BPM apreende maconha e cocaína com motorista na divida de Miracema com o estado de Minas Gerais Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 18:50

Rio - Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua), prenderam um homem de 25 anos, sem identidade revelada, na tarde desta terça-feira (25), transportando grande quantidade de drogas na RJ-200, divisa de Miracema, no Noroeste Fluminense, com o estado de Minas Gerais. O veículo foi abordados pelos PMs que suspeitaram da ação do motorista.



Com ele, os agentes apreenderam sete tabletes de maconha e dois tabletes de cocaína. O material e o motorista foram levados para a 137ª DP (Miracema), onde o caso foi registrado.





