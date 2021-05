Henry Borel morreu aos 4 anos de idade. Padrasto e mãe do menino foram acusados e estão presos por homicídio Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 12:56 | Atualizado 27/05/2021 13:15

A investigação para crimes hediondos que resultem na morte de crianças e adolescentes passará a ser prioridade, no estado do Rio de Janeiro. É o que determina a lei sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (27). Os procedimentos investigatórios deverão ser identificados através de etiqueta com os termos 'Prioridade - Vítima Criança ou Adolescente'.

A lei também prevê que o Ministério Público dê prioridade na apuração de inquéritos policiais de crimes relacionados ao abuso, tortura, maus tratos, exploração sexual, tráfico e outras formas de violação de direitos de crianças e adolescentes.



“Essa medida é para trazer às vítimas, aos seus familiares e à sociedade como um todo uma resposta mais célere do poder público quanto à solução desses casos e quanto ao controle da criminalidade”, justificou o deputado Rodrigo Amorim (PSL), autor da lei que recebeu o nome de Henry Borel - em homenagem ao menino de quatro anos que, segundo inquérito da Polícia Civil, teria sido morto pela mãe e o padrasto.