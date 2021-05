Nelson Sargento brinca com Eduardo Paes, em evento durante primeira gestão do prefeito REPRODUÇÃO TWITTER

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 12:46 | Atualizado 27/05/2021 12:47

Rio - O prefeito Eduardo Paes se manifestou, via Twitter, sobre a morte do sambista Nelson Sargento, nesta quinta-feira (27), em decorrência da Covid-19. O músico tinha 96 anos e estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca). Em janeiro, Nelson Sargento foi escolhido, junto com Orlando Drummond, o 'Seu Peru', para serem os primeiros idosos vacinados na cidade, em evento simbólico.

"O samba, o Rio e o Brasil perdem seu Nelson Sargento. Ele nos ensinou que o samba agonizava mas não morria. Queríamos nós que Seu Nelson fosse imortal como o samba que ele tanto amava. Mas ninguém é. Por ironia do destino, ele nos deixa no ano em que não teve carnaval", escreveu Paes no Twitter.

Publicidade

"Seu Nelson é mais um que se vai por conta da doença que estamos lutando para vencer. Seu Nelson amava a vida, o samba, a Mangueira, a nossa cidade. O meu abraço aos familiares e à Mangueira! Viva Nelson Sargento, eterno", completou o prefeito.

O samba, o Rio e o Brasil perdem seu Nelson Sargento. Ele nos ensinou que o samba agonizava mas não morria. Queríamos nós que Seu Nelson fosse imortal como o samba que ele tanto amava. Mas ninguém é. Por ironia do destino, ele nos deixa no ano em que não teve carnaval. 1/2 pic.twitter.com/qJsdpboAbE — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 27, 2021

Publicidade

Nelson Sargento, de 96 anos, morreu na manhã desta quinta-feira aos 96 anos, vítima da covid-19. Nelson Mattos estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nacional de Câncer (Inca). De acordo com a unidade de saúde, o músico chegou ao local no último dia 20 com quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Após passar por exames, foi constatado que o cantor estava infectado pela covid-19.

Já no sábado (22), ele precisou ser transferido para a UTI após apresentar piora do padrão ventilatório e hipertensão, tendo que respirar com auxílio de máscara de oxigênio. Nelson Sargento chegou a receber as duas doses do imunizante contra a covid-19, a última no dia 26 de fevereiro. Apesar de todos os esforços terapêuticos utilizados, o óbito ocorreu às 10h45, desta quinta-feira (27).