Foto da 78ª DP (Fonseca). Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 12:55

Rio - Três funcionários de uma transportadora foram resgatados por policiais militares na noite desta quarta-feira durante uma tentativa de roubo de carga no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a PM, agentes em patrulhamento receberam a informação de um roubo de cargas em andamento na Avenida do Contorno, por volta das 23h. Ao chegarem no local, se depararam com um caminhão sendo escoltado por traficantes em direção a uma comunidade.

Publicidade

Os agentes tentaram abordar o grupo, que reagiu com tiros, o que gerou confronto. Os três funcionários da transportadora foram resgatados sem ferimentos. Os criminosos fugiram do local sem levar a carga, que foi totalmente recuperada pelos PMs.

As vítimas foram levadas para a 78ª DP (Fonseca), onde prestaram depoimento e logo em seguida foram liberadas. O caso foi registrado na distrital, que ficará responsável por investigar a ocorrência.