Publicado 09/06/2021 14:38 | Atualizado 09/06/2021 15:43

homicídio culposo (quando não há a intenção de matar), pela Rio - Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram indiciados por(quando não há a intenção de matar), pela morte do menino João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, assassinado em 18 de maio do ano passado , dentro da própria casa, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Os civis foram identificados como Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister. De acordo com a Polícia Civil, os agentes agiram "sob erro quanto aos pressupostos fáticos da legítima defesa, supondo haver uma injusta agressão atual ou iminente que, na verdade, não houve comprovação de sua existência".

De acordo com o delegado Bruno Cleuder, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), Fernando de Brito irá responder por tentativa de homicídio culposa, já que foi descartada a possibilidade de o agente ter atingido João Pedro.

À época, os policiais relataram que perseguiam traficantes da região quando entraram na casa onde João Pedro estava com os amigos e que houve confronto no local. Até hoje, entretanto as investigações não conseguiram concluir se de fato houve troca de tiros dentro da residência.

Sobre o indiciamento dos agentes, a Polícia Civil reiterou ainda que o relatório segue para o Ministério Público que, possui liberdade para atuar no interesse da justiça, conforme o seu entendimento jurídico.