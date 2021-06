Desvio será realizado na própria pista, no trecho com estreitamento - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:39

Rio - A Linha Vermelha vai ser parcialmente interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (Cet-Rio) a partir das 22h30 desta quinta-feira (10) até as 2h30 da sexta-feira (11) para manutenção de radares. Para viabilizar o procedimento do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), serão fechadas as duas faixas no sentido Centro, na altura do quilômetro 13.



O desvio será realizado na própria pista, no trecho com estreitamento. A interdição contará com a participação de operadores de tráfego da CET-Rio que vão trabalhar para manter a fluidez, efetuar os bloqueios e orientar os motoristas durante a intervenção. A sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas.