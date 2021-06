Chuva atinge a cidade do Rio - Luciano Belford / Agência O Dia

Chuva atinge a cidade do RioLuciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 09:53 | Atualizado 17/06/2021 14:40

fotogaleria

CHUVA NO RIO | Entre 9h30 e 9h45, houve registro de chuva moderada e fraca em vários pontos do município. Veja abaixo.#chuvarj pic.twitter.com/S5081kyvyv — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 17, 2021 Rio - A cidade do Rio já registrou chuva moderada na manhã desta quinta-feira. Os locais mais afetados até o momento, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), foram Jardim Botânico, Rocinha, Vidigal, Barra e Alto da Boa Vista. Também há registro de chuva fraca em Laranjeiras, Tijuca, Santa Teresa, Copacabana, Guaratiba, Campo Grande, Jacarepaguá, Tijuca, Sepetiba, Santa Cruz e outros.

Publicidade

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva sobre a Zona Sul perdem intensidade. Novos núcleos se formam sobre a Zona Norte e apresentam deslocamento para a Baía de Guanabara. Previsão de chuva fraca a moderada isolada nos próximos 30 minutos.

Na Zona Sul, motoristas já enfrentam dificuldades em algumas vias por conta de acúmulos de água. Equipes foram acionadas na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Henrique Dumont, em Ipanema, sentido Copacabana. Na Zona Oeste, também há registros de bolsão d'água na Estrada do Itanhangá, na altura do Clube Marina, sentido Alto da Boa Vista.

Publicidade

Haverá predomínio de céu nublado, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, podendo ser forte de forma rápida e pontual durante o período da manhã. Ao longo do dia, os ventos estarão fracos a moderados.

Segundo o Alerta Rio, na madrugada e manhã de sexta-feira, o céu permanecerá nublado e ainda poderá ocorrer chuva fraca a moderada, em pontos isolados. No decorrer do dia, a nebulosidade estará variada. No sábado, com a atuação de ventos em altos níveis da atmosfera, a previsão é de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Já no domingo e na segunda-feira, haverá redução de nebulosidade no Rio e não há previsão de chuva.