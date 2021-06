Emylli Vitória recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo do Heat - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 12:52 | Atualizado 17/06/2021 14:38

Acompanhada do pai, Diego Souza dos Santos, e da boneca que ganhou na unidade, Emylli deixou o hospital sobre aplausos dos médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e dos parentes de pacientes internados no CTI, que acompanharam toda a dinâmica médica para manter a menina viva nos últimos nove dias.

“Como o próprio nome dela diz, Emylli é uma vitória. Foi uma guerreira nestes últimos dias. Foi entubada, entrou em ventilação mecânica e recebeu doses fortes de medicação, além de transfusões sanguíneas. Mas, com a ajuda de Deus, conseguimos reverter o quadro e hoje ela está indo para casa”, disse feliz a coordenadora médica do CTI pediátrico, Leila Alves.

O avô da menina, José Felício, voltou à unidade, nesta quarta-feira (16), para fazer um novo procedimento cirúrgico agendado pela equipe médica que o atendeu no Centro de Trauma. Ele levou uma facada no rosto e outras duas na região torácica. De acordo com o tio de Ana, Vicente Lopes, a irmã dele e mãe da vítima, Leda, teve alta e passa bem, mas ainda está com o rosto inchado devido ao ataque.Outras duas crianças, de 7 e 9 anos, irmãs de Emylli, conseguiram se salvar graças ao avô, que horas antes havia deixado as meninas em outro quarto da casa. Segundo Vicente, as meninas estão sendo assistidas por psicólogos na casa da avó paterna. Os policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam Marcos Vinicius Lemos Batista , que estava foragido e havia um mandado de prisão temporária em aberto contra ele.