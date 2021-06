Coleta de DNA é feita com um swab oral (semelhante a um 'cotonete') na parte interna da bochecha - Divulgação

Coleta de DNA é feita com um swab oral (semelhante a um 'cotonete') na parte interna da bochechaDivulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 13:06 | Atualizado 17/06/2021 13:07

Rio - Está chegando ao fim o mutirão para coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas realizado pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense (IPPGF). Os interessados devem ir, até esta sexta-feira, a um dos 13 postos de coleta espalhados por todas as regiões do estado. O trabalho faz parte de uma campanha nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de incrementar os bancos de DNA de todo o Brasil com amostras de familiares de pessoas desaparecidas.



A coleta é simples e indolor, feita com um objeto semelhante a um cotonete, que é passado na parte de dentro das bochechas do familiar. Todo o trabalho segue os protocolos de segurança e distanciamento adotados por conta da pandemia de Covid-19.



Todas as vezes em que há um corpo não identificado em um exame genético realizado pelo IPPGF, o seu DNA é comparado semanalmente aos perfis genéticos de familiares que já estão no banco. Com isso, aumentam as chances de se chegar à identidade da pessoa falecida e ajudar a família a entender o que aconteceu com ela.

Publicidade

No entanto, a busca pelo DNA de pessoas desaparecidas não fica restrita somente às amostras coletadas no Rio de Janeiro. A Rede Nacional Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG/MJSP) permite a comparação com amostras de familiares de outros estados do Brasil. Com a campanha, mais famílias poderão ser beneficiadas pelo trabalho do IPPGF e de seus parceiros em outros estados.

Veja em quais pontos a coleta é feita

Publicidade

Rio de Janeiro

- Cidade da Polícia

Av. DomHelderCâmara, 2066 - Benfica



- PRPTC Campo Grande

Estrada do Mendanha, 1672 (fundos) - Campo Grande



Angra dos Reis



- PRPTC Angra dos Reis

Rodovia Governador Mário Covas, Km 504 - Bracuí



Araruama



- PRPTC Araruama

Rua Bernardo Vasconcelos, 755 - Centro



Campos dos Goytacazes



- PRPTC Campos dos Goytacazes

Avenida XV de Novembro, 799 - Caju



Duque de Caxias



- PRPTC Duque de Caxias

Rua Ailton da Costa, s/n - Vinte e Cinco de Agosto



Itaperuna



- PRPTC Itaperuna

Rodovia BR 356, s/n - Cidade Nova



Macaé



- PRPTC Macaé

Avenida Aluísio da Silva Gomes, 100 - Novo Cavaleiros



Niterói



- PRPTC Niterói

Travessa Comandante GarciaDávila, 51 - Santana



Nova Friburgo



- PRPTC Nova Friburgo

Avenida Presidente Costa e Silva, 834 - Centro



Nova Iguaçu



- PRPTC Nova Iguaçu

Rua Edna, na Posse



Petrópolis



- PRPTC Petrópolis

Rua Vigário Correa, 1345 - Correas



Volta Redonda



- PRPTC Volta Redonda



Avenida Paulo Erlei Abrantes, 1325 - Três Poços