Por O Dia

Publicado 17/06/2021 12:24

Rio - Um incêndio atingiu um ônibus, na manhã desta quinta-feira (17), no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio, e causou transtorno no trânsito da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h05 para a ocorrência na Rua Luis Coutinho Cavalcante, próximo à Clínica da Família Josuete Sant'anna de Oliveira. A via precisou ser interditada para ação da equipe de bombeiros. Segundo informações, o fogo já foi controlado e não há vítimas, no entanto, ainda não se sabe a causa do incêndio.

GUADALUPE | R. LUÍS COUTINHO CAVALCANTI: bombeiros atuam em ônibus que pegou fogo na via. Rua segue interditada.#guadalupe#zonanorte pic.twitter.com/aZfnlOvIUD — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 17, 2021 A Polícia Militar informou que a equipe do 41° BPM (Irajá) foi acionada para verificar ocorrência de ônibus incendiado em apoio ao Corpo de Bombeiros. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), equipes da prefeitura do Rio também foram acionadas ao local.

Segundo informações preliminares, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) está no local auxiliando no trânsito.