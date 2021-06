Jairinho está preso pela morte do menino Henry Borel - Renan Olaz/CMRJ

Jairinho está preso pela morte do menino Henry BorelRenan Olaz/CMRJ

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 08:04

Rio - A Câmara Municipal do Rio deve receber nesta sexta-feira o parecer com o pedido de cassação do mandato do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido). O documento será entregue pelo relator do processo, vereador Luiz Ramos Filho (PMN). Jairinho e a namorada Monique Medeiros são acusados da morte de Henry Borel, de 4 anos, filho dela.

Um mês após a morte da criança, a polícia concluiu o inquérito e pediu a prisão do casal. Jairinho foi afastado das funções de parlamentar. O crime foi o estopim para a abertura do processo no Conselho de Ética.

Apenas membros do Conselho estarão presentes na reunião desta sexta-feira. Após a entrega do parecer, o presidente do Conselho de Ética, vereador Alexandre Isquierdo (DEM), deve apresentar detalhes sobre os próximos passos.

MORTE DE HENRY BOREL

O menino morreu na madrugada do dia 8 de março. Henry Borel estava no apartamento que morava com a mãe e o padrasto. O casal alegou que a criança sofreu um acidente e caiu da cama. Eles o levaram desacordado para um hospital na Barra da Tijuca.

Segundo os médicos, Henry já chegou sem vida no Hospital Barra D'Or. Durante as investigações, o laudo da necropsia e da reconstituição afastaram a hipótese de acidente. Henry Borel morreu por decorrência de hemorragia interna e laceração hepática no fígado, causada por uma ação contundente.

Para a Polícia Civil, a criança sofria sessões de tortura por parte do padrasto e a mãe sabia, mas não o denunciou.