O anúncio de inclusão das gestantes e puérperas sem comorbidades para a vacinação contra a covid-19 foi feita durante a apresentação do 24° boletim epidemiológico

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 12:23

Rio - A cidade do Rio de Janeiro é a primeira a prever um calendário de vacinação para a população menor de idade, entre 17 e 12 anos. A previsão é que a convocação comece no dia 1º de setembro e termine até o dia 15 do mesmo mês. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pelo prefeito Eduardo Paes durante a apresentação do 24° Boletim Epidemiológico da Covid-19. A campanha também foi antecipada para adultos e todo o segmento será imunizado até o dia 31 de agosto

“Somos a primeira cidade brasileira a anunciar a vacinação dos adolescentes entre 12 até 17 anos de idade. Antecipamos em um mês e 21 dias o calendário da população adulta e incluímos, ainda no mês de setembro, antes do prazo inicial que nós tínhamos, a imunização de todos os adolescentes entre 12 e 17 anos de idade", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O prefeito do Rio mencionou que a medida anunciada atende a autorização da Anvisa, que aprovou o uso da vacina Pfizer/BioNTech em adolescentes de 12 a 15 anos. Paes também afirmou que será feita repescagem para todos os grupos e confirmou que a previsão é que a cidade receba uma grande quantidade de vacinas que permitirá que a campanha seja feita de maneira segura.

“Aqui trabalhamos em parceria. O vírus não tem ideologia e precisamos desse esforço em conjunto. Eu estou ansioso para ter a possibilidade de anunciar novos avanços no futuro e o ministério da Saúde vai ter parceiros na prefeitura do Rio”, disse Paes.

A Pfizer é a única vacina autorizada no Brasil com a indicação para menores de 18 anos. O uso do imunizante foi permitido em adolescentes nos Estados Unidos em maio. O Ministério da Saúde afirmou em nota que a orientação para as prefeituras neste momento é que priorizem a imunização dos grupos prioritários. A pasta informou que estuda a possibilidade de ampliação da vacinação para adolescentes a partir dos 12 anos. (Confira a nota na íntegra).

"O Ministério da Saúde informa que a ampliação da vacinação para adolescentes a partir dos 12 anos, com o imunizante da Pfizer, está em discussão na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. A pasta reforça que, neste momento, a prioridade é vacinar todos os grupos prioritários estipulados pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e imunizar toda a população acima de 18 anos. A orientação é para que estados e municípios sigam o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. No entanto, os gestores locais do SUS têm autonomia para seguir com a própria estratégia de vacinação".

