Nova variante da covid-19 é confirmada no RioReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:53

Rio - A presença de uma nova variante da covid-19 foi confirmada, nesta terça-feira (22), no estado do Rio. Esta seria a sexta variante identificada. Segundo o RJTV, da TV Globo, o primeiro caso foi identificado em Porto Real, no Sul Fluminense. Ainda não há informações sobre a identificação desta nova variante.

De acordo com o jornalista Edmilson Ávila, mais detalhes devem ser apresentados, nesta terça-feira, por uma comissão.

Principais variantes da covid-19 no Rio

A variante B.1.1.7 veio do Reino Unido e é a mais transmissível de todas. A variante B.1351 ou 501Y.V2 tem como local de origem a África do Sul e sofreu duas mutações N501Y e E484K. A variante B.1.617.2 tem origem indiana, conhecida por ser mais agressiva.

A variante do Amazonas, a P.1, sofreu três mutações, N501Y, E484K e K417T. Já a linha P.2 é do Rio de Janeiro e sofreu apenas uma mutação, E484K.

A mutação N501Y é mais transmissível, já a E484K e a K417T têm possível enfraquecimento da ação dos anticorpos humanos contra o vírus.



