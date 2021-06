A Comissão de Esportes da Câmara visitou as instalações do Parque Olímpico - Divulgação

A Comissão de Esportes da Câmara visitou as instalações do Parque OlímpicoDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:47

fotogaleria

Rio - A Comissão de Esportes da Câmara, presidida pelo vereador Felipe Michel, visitou as instalações do Parque Olímpico, nesta quarta-feira, para entender por qual motivo a Arena de Handbol será desmontada, conforme publicado no diário oficial da última terça-feira, através de um aporte de R$ 78 milhões. De acordo com o planejamento, o material da desmontagem será usado para a construção de quatro escolas na Zona Oeste do Rio.Acompanhada do secretário de Esportes Guilherme Schleder, a Comissão entrou na Arena, que custou R$ 228 milhões e está sem iluminação e sem manutenção. A piscina utilizada na Olimpíada de 2016 foi desmontada e está à espera de um destino desde então. De acordo com a comissão, a prefeitura de Maricá analisa uma forma de levá-la para lá, mas o custo é muito alto.