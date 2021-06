Criminoso é preso por furto de grampos na estação Central do Brasil - Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:01 | Atualizado 30/06/2021 13:05

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, por policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) por furto de grampos de sustentação de trilhos da estação de trens da Central do Brasil, no Centro do Rio.

De acordo com a corporação, o homem já estava sendo monitorado pelo mesmo crime em períodos passados. A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Praça da República).

Confira com exclusividade aqui no @PMERJ...



Criminoso é preso em flagrante por policiais do #GPFer pelo crime de furto de grampos de sustentação de trilhos, na estação Central do Brasil. pic.twitter.com/xaDXhJUmUO — @pmerj (@PMERJ) June 30, 2021