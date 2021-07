7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo) - Foto: Reprodução / Google Maps

7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo)Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 05/07/2021 15:38

Rio - Uma ação policial terminou com dois suspeitos mortos, no início da tarde desta segunda-feira (5), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Testemunhas disseram que homens armados atiraram contra uma fábrica de refrigerantes no bairro Barro Vermelho e acionaram a polícia.

As polícias Militar e Civil apuram a denúncia de que traficantes estariam tentando extorquir os proprietários da fábrica.

De acordo com a PM, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no local e foram recebidos a tiros por traficantes do Morro do Mineirinho, ligados ao Comando Vermelho. No confronto, dois homens foram baleados e não resistiram aos ferimentos, morrendo ainda no local.

A polícia apreendeu uma pistola e dois radiostransmissores. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).