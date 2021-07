Mensagem que a Polícia Civil manda pra quem comprou um celular roubado - Assessoria Polícia Civil

Por Aline Cavalcante

Publicado 06/07/2021 14:42 | Atualizado 06/07/2021 15:03

Com uma simples mensagem enviada para celulares roubados, que foram vendidos em seguida, a 52ª DP, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem combatido este tipo de crime. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo O DIA, a delegacia já recuperou mais de 100 aparelhos, de janeiro a junho de 2021, e prendeu 15 pessoas por roubo e receptação.



Ao localizar um celular roubado, a Polícia Civil envia uma mensagem para o aparelho e solicita que o usuário compareça à delegacia num prazo de 24 horas para comprovar a posse do aparelho.



"Os números de celulares que recuperamos é expressivo. Além disso, a partir do momento que o usuário entrega o celular na delegacia ela nos ajuda a identificar os receptores e os roubadores", explica Celso Gustavo, delegado titular da 52 DP.



Caso não tenha a nota fiscal, mas o usuário tenha se prontificado a entregar o celular, a pessoa evita ser condenada por receptação. "Vale ressaltar que quem devolveu os celulares após o contato da polícia solicitando a devolução do aparelho, por se tratar de um celular roubado, não recebeu nenhuma punição. Essa pessoa, ao entregar o aparelho não será responsabilizada por crime de receptação. Vale ressaltar que marcamos a entrega somente na delegacia. Desta forma, fica claro de que não se trata de um golpe", garante o delegado.



Para o titular, ao recuperar os celulares, a prática de roubos dos aparelhos perde a força. "Quando a pessoa entrega o aparelho na delegacia, ela está contribuindo para a sociedade. E, dificilmente, esta pessoa cometerá este erro novamente. Então, se as pessoas deixam de comprar celulares que têm a procedência duvidosa, isso vai diminuir os roubos. O roubo só existe porque tem quem compre. As pessoas precisam entender a gravidade de comprar um produto sem saber a procedência porque ela corre o risco de cometer um crime".



Apesar dos bons resultados com a recuperação dos celulares e prisões, muitas pessoas visualizam e não devolvem o aparelho. A partir daí, a polícia começa a rastrear o aparelho até que se chegue ao indivíduo de posse do celular. Pelos IMEIS dos aparelhos — um número único de identificação, como se fosse uma digital do dispositivo - as operadoras telefônicas conseguem saber onde o aparelho se encontra, mesmo que o chip tenha sido mudado.



"Quando quem está de posse do aparelho ignora as mensagens, começamos a verificar. Pedimos à operadora que verifique se um chip foi inserido no aparelho e esses dados nos são repassados pela operadora. Aí começa um rastreamento e localizamos onde o aparelho está. Fazemos diligências, bloqueamos o aparelho e a pessoa pode ser indiciado por receptação dolosa", relata Celso Gustavo.



Para que este trabalho seja feito, o delegado ressalta a importância de se se registrar ocorrência sempre que um celular é roubado. "Só com o registro do roubo é podemos começar esta busca. Então, é importante fazer a ocorrência de um celular roubado. Só assim esse crime pode ser combatido".



Atenção para não cair em 'roubada'

Para não correr o risco de adquirir um aparelho de celular roubado, é importante tomar alguns cuidados. "O usuário precisa se atentar para a procedência do produto e buscar algumas informações antes de comprar algum produto", alertou o delegado Celso Gustavo.

As dicas são:

- Exigir sempre a nota fiscal;

- Consultar o IMEI, no caso dos celulares, para saber se há alguma restrição. Para encontrar esse número, basta digitar no teclado *#06#. Ele também deve constar na caixa de embalagem e na nota fiscal;



- Procurar comprar em lojas e sites de confiança;



- Atentar ao preço. Se o valor estiver muito abaixo do mercado, desconfie!

Confira a mensagem que é enviada ao usuário:

"Solicito que o usuário deste telefone celular compareça à 52 DELEGACIA DE POLÍCIA (NOVA IGUAÇU) e procure o setor de Roubos e Furtos, NO PRAZO DE 24 HORAS a contar da leitura desta mensagem.



Esclareço que o usuário deste aparelho de telefone celular deverá trazer documento que confirme a aquisição lícita (nota fiscal) do referido aparelho de telefone celular.



O descumprimento desta intimação, no prazo assinalado, poderá ensejar a responsabilidade do usuário pelo crime de receptação (artigo 180 do Código Penal).



Não sendo possível comparecer no prazo de 24 HORAS, solicito que o usuário deste aparelho de telefone celular manifeste o desejo de agendar horário específico para atendimento na 52 DP, por este mesmo canal.



Caso deseje obter maiores informações acesse o site da Polícia Civil do Estado do RJ e verifique o endereço da 52 DP (Nova Iguaçu) localizada na Avenida Gov. Amaral Peixoto, 950, Centro, Nova Iguaçu, RJ."