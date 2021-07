Bar na Rua Mauro, em Vigário Geral, onde ocorreu o ataque de um guarda municipal contra frequentadores - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 14/07/2021



Rio - A cena de um homem disparando contra amigos em um bar não sairá tão cedo da cabeça dos moradores da Rua Mauro, em Vigário Geral. Um fim de segunda-feira comum, em que muitos assistiam televisão em casa e outros batiam papo na rua, virou uma noite de massacre quando o guarda municipal Fábio Damon Fragoso, 46, começou a atirar em frequentadores do estabelecimento após uma discussão. Três pessoas morreram e outras três estão no hospital - ele está preso e internado . Segundo testemunhas, após atirar em algumas vítimas, o guarda voltou em casa para recarregar a pistola. Depois, retornou ao bar e baleou mais duas. A Polícia Federal informou que ele não tem porte de arma

"Não vou conseguir esquecer a cena de todos os meus vizinhos chorando na rua, descalços, sem camisa, sem saber o que estava acontecendo", afirma uma jovem que mora ao lado do bar onde aconteceu a tragédia.

DIA o momento em que Fábio Damon tenta atirar em Uma vizinha do bar, que não será identificada, contou aoo momento em que Fábio Damon tenta atirar em um amigo que foi acudi-lo, mas a arma não disparou porque já estava sem balas . O guarda, então, voltou para casa.

"Depois que ele começou a atirar, dois vizinhos apareceram para tentar acalmar a situação. Ele disparou, pegou no olho e na barriga de um deles. Na hora em que ele ia atirar no outro, a arma travou e não tinha mais bala. Ele foi em casa para recarregar novamente a arma e voltou", conta uma moradora. "Um dos homens retornou ao bar porque achou que tinha acabado a situação, mas infelizmente bateu de frente com ele, e ele deu um tiro. Um outro vizinho viu que a polícia estava passando e foi até a viatura. Foi quando o louco correu atrás dele e deu um tiro na cabeça na frente dos polícias".

Maria Lúcia Cabral, esposa de uma das três vítimas fatais, Anderson Pinto Lourenço, 47 anos, contou que a ação de Fábio Damon durou alguns minutos e que nem mesmo amigos conseguiram deter o homem armado. O guarda só parou de atirar quando foi atingido na perna pelos policiais militares.

"Ele não foi imobilizado, ninguém conseguia detê-lo. Os amigos dele tentavam convencer, mas ele dizia: 'saiam daqui se não vou atirar em vocês'. A arma estava na cintura o tempo todo. Não tinha como, ele estava muito transtornado", conta Maria Lúcia.

Além de Anderson, que era assessor de um vereador na Câmara Municipal, Délcio Fernando Gonçalves e André Silva Ramos morreram. Ainda não há informações sobre os velórios. Outras três pessoas seguem internadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, além do próprio atirador, sob custódia - ele tem quadro estável. Antônio Pereira de Souza, 62 anos, também está estável; Lucas Ferreira de Souza Alves, 25 anos, e Wilson Lima Fraga, 58 anos, estão em estado grave.

Guarda municipal não tem porte de arma

Fábio Damon Fragoso não tem porte de arma, de acordo com informações da Polícia Federal. Segundo a PF, o homem tem apenas posse de arma, não podendo circular com arma de fogo fora de casa. O registro estava válido desde 2017.