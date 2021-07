A auxiliar de Recursos Humanos Carolina Leite é vacinada na abertura da imunização em massa na Ilha de Paquetá, que contou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Daniel Castelo Branco

A auxiliar de Recursos Humanos Carolina Leite é vacinada na abertura da imunização em massa na Ilha de Paquetá, que contou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Daniel Castelo Branco

Publicado 25/07/2021 07:57 | Atualizado 25/07/2021 09:08

Rio - O Projeto 'PaqueTá Vacinada' começa uma nova fase neste domingo (25). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vacina os 400 adolescentes de 12 e 17 anos residentes da ilha. Os jovens irão receber a primeira dose da vacina Pfizer, como parte do estudo que analisa os efeitos da vacinação em massa, tais como a segurança do imunizante, a proteção também de pessoas não vacinadas e a eficácia a cada dose recebida.