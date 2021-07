Mulher se fantasia de dinossauro e vai se vacinar em Niterói - Reprodução TV Globo

Publicado 28/07/2021 14:55

Rio - Alegria e irreverência na hora da imunização. Em Niterói, uma moradora se vestiu de dinossauro para se vacinar contra a Covid-19.

O vídeo da chegada no posto de saúde foi divulgado nas redes sociais. A data do dia em que a mulher se vacinou não foi divulgada. Com uma placa nas mãos, ela homenageia o Sistema Único de Saúde (SUS). O bom humor foi usado para conscientizar sobre a importância da vacinação.

A cidade da Região Metropolitana do Rio está vacinando nesta quarta (28) e quinta-feira (29) pessoas com 29 anos.

Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos que tenham comorbidades ou deficiências permanentes também podem ser vacinadas. A imunização também está liberada para gestantes, puérperas e lactantes maiores de 18 anos. É preciso apresentar a indicação médica.