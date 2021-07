Alexandre Drummond consola o pai, Orlando Lima, filho do ator, humorista e dublador - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 28/07/2021 14:05 | Atualizado 28/07/2021 14:39

Voz de personagens marcantes como "Scooby-Doo", "Alf o ETeimoso", "Vingador" e "Popeye", Drummond será cremado às 14h30. Ele deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos. O filho Orlando Lima e o neto, Alexandre Drummond, estiveram no local para se despedir. Ontem, famosos como Felipe Neto, Bruno Mazzeo, o ex-BBB Gil do Vigor e até o Fluminense , time do coração de Drummond, lamentaram sua morte nas redes sociais.

Em abril, Drummond foi internado para tratar uma infecção urinária. Ele passou dois meses no hospital Quinta D’Or , em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ficando maior parte do tempo no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mobilizando uma corrente de oração e positividade entre parentes, amigos e fãs. O quadro de saúde se agravou em maio, quando ele voltou para o quarto. Em junho, o ator se recuperou e recebeu alta hospitalar.

