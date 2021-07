Recicladora tinha material guardado em diversos sacos para revenda - Divulgação

Publicado 30/07/2021 14:25

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizou nesta sexta-feira (30) uma ação de combate ao furto e receptação de equipamentos utilizados por concessionárias de serviços públicos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Com a recuperação de 1,7 tonelada de cobre proveniente da incineração de cabos de telefonia, essa foi a maior apreensão do material neste ano.

De acordo com a Polícia Civil, o setor de inteligência da especializada chegou a uma recicladora que tinha material guardado em diversos sacos para revenda e que já havia passado por processo de incineração, para encobrir a origem ilícita. O proprietário do estabelecimento, Alexandre Silva de Oliveira, foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de receptação qualificada. A pena pode chegar a 8 anos de reclusão.

Ainda segundo a polícia, quem adquire materiais de furto do patrimônio de concessionárias de serviços públicos está sujeito à pena de 2 a 8 anos de reclusão, além da possibilidade de responsabilização criminal por outros crimes. As ações para coibir o furto e a receptação desse material vão continuar por todo o estado.