Com investimento de R$ 165 milhões, Alerj anuncia inauguração de nova sede - Julia Passos/Divulgação Alerj

Publicado 30/07/2021 14:53

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai inaugurar, na próxima terça-feira (03), às 14h, o plenário da nova sede no Edifício Lucio Costa, no Centro. O local funcionou por décadas a sede do extinto Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj), conhecido como Banerjão. A cerimônia abre os trabalhos da 3ª Sessão Legislativa do biênio na volta do recesso. Entre os convidados estão o governador Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes, representando os demais prefeitos do estado.

O evento será semipresencial, restrito a autoridades, deputados e imprensa. Haverá transmissão pela TV Alerj. As sessões deixam de ocorrer no histórico Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, e passam para o edifício, apelidado de Alerjão.

O novo plenário é 27% maior que o antigo, com 185 lugares para receber deputados e assessores. Já a galeria no primeiro andar poderá comportar até 120 pessoas. O painel eletrônico das votações tem alta resolução (7K) com 14 metros e 504 placas de LED. Segundo a Alerj, ele vai dar maior agilidade e transparência às sessões legislativas.

O novo endereço na Rua da Ajuda reúne gabinetes e departamentos administrativos distribuídos pelos 34 andares do edifício, com a unificação em um só lugar das três antigas unidades da Assembleia. A mudança custou R$ 165 milhões aos cofres públicos.

Já o Palácio Tiradentes, local que já foi sede da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa da Guanabara, passará a ser o museu do legislativo. A reabertura deve acontecer em outubro.