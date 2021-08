O espetáculo Folhetim traz o gênero melodramático e relembra a era de ouro da rádio no Brasil - Divulgação

Publicado 03/08/2021 14:52 | Atualizado 03/08/2021 15:34

Rio - O Grupo Cultural Cochicho na Coxia volta aos palcos em 2021 com o espetáculo Folhetim, que traz o gênero melodramático e entra em curta temporada nesta semana às 19h, de quinta (5) até domingo (8), no Teatro Gláucio Gil, em Copacabana, no espaço da Funarj. Com a cobrança de dois reais no ingresso inteiro e um real na meia, a peça relembra a época de ouro do rádio no Brasil.

O espetáculo conta a história dos antigos locutores de uma rádio brasileira nos anos 40. Intrigas, romances e mistérios rodeiam a vida desses personagens. Mocinhos e vilões se enfrentam dentro e fora da radionovela, disputando além de corações, o grande prêmio da Rádio Nacional: A Voz Amiga do seu Lar. A peça tem aproximadamente 60 minutos de duração e a classificação etária é de 12 anos.

O folhetim foi escrito por Cris Cota sob a supervisão de Paulo Merísio e direção de Adriano Canindé, foi selecionado pelo Prêmio Funarj de Montagem Teatral 2020. A produção é voltada para todas as gerações e promete gerar nostalgias, carregando o charme e toda a beleza da Época de Ouro das rádios.

O Grupo Cultural Cochicho na Coxia atua na produção de projetos teatrais e educativos em Mesquita, na Região Metropolitana, desde 2002 e acumula mais de 30 indicações e 10 prêmios em festivais e mostras competitivas com a dedicação às temáticas da infância e da juventude, entre eles, o 29° Prêmio Shell na categoria Inovação, que conquistaram junto à Rede Baixada em Cena.