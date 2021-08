Caminhão sai da pista e fica preso na mureta, na Gamboa | Rio de Janeiro | O Dia

Caminhão ficou preso na mureta na Rua da Gamboa - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 06/08/2021 06:19

Rio - Um caminhão perdeu o controle, saiu da pista e ficou preso na mureta, no fim da madrugada desta sexta-feira (6), na Via B4, na altura Rua da Gamboa, Zona Portuária do Rio. Não há registro de feridos, e agentes da CET-Rio atuam no local para evitar o congestionamento do trânsito.

O caminhão trafegava na via B4, no sentido Via Binário, e subiu na mureta. O veículo ficou tombado, com risco de capotar. Agentes trabalham para retirá-lo do local e liberar a via.

GAMBOA | Acidente envolvendo um caminhão ocupa uma faixa da Via B4, na altura da Rua da Gamboa, no sentido Via Binário. CET-Rio atua no local. pic.twitter.com/CrlmRaAe1f — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 6, 2021 Na Linha Vermelha, sentido Centro, um carro enguiçado ocupa a pista lateral na altura do Caju e já causa grandes retenções para quem sai da Zona Norte. CET-Rio atua no local. Na Linha Vermelha, sentido Centro, um carro enguiçado ocupa a pista lateral na altura do Caju e já causa grandes retenções para quem sai da Zona Norte. CET-Rio atua no local.