Estação de Trem da Supervia em Duque de Caxias tem fila enorme pra vacinação,nesta quarta (11)Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/08/2021 13:08

Rio - A vacinação em Duque de Caxias acontece com o registro de intensas filas e aglomerações. Na manhã desta quarta-feira (11), a prefeitura decidiu instalar um novo ponto de vacinação na estação de trem da cidade com o objetivo de alcançar o maior número de jovens possível, de acordo com o que informou o próprio município. A estratégia, contudo, fez com que os moradores esperassem quatro horas para receber a sua primeira dose e uma hora para a segunda dose.



Na terça-feira (10) a cidade já vinha registrando aglomerações no hospital municipal do Duque, com filas que chegavam a ultrapassar dois quarteirões. Além dos problemas de aglomeração, um morador ainda afirmou que foi recebido com grosseria pelos funcionários após tentar pedir um esclarecimento da prefeitura.



O eletricista Reginaldo Valério, de 56 anos, foi receber a sua segunda dose e já estava insatisfeito por ter ficado exposto a intensas aglomerações. No momento de ser vacinado, ele relatou ainda que foi maltratado e quase saiu algemado do ponto de vacinação apenas por tentar fazer uma reclamação.



Segundo Reginaldo, ele teria suspeitado que a vacina não tinha sido aplicada corretamente. Com medo de ter recebido uma "vacina de vento", o eletricista procurou a equipe responsável para pedir um esclarecimento quando foi abordado por um homem que se identificou como “secretário e policial”.



“Eu não vi direito o momento em que a funcionária completou o líquido da dose e depois que recebi a vacina fui pedir um esclarecimento para a equipe responsável. A enfermeira estava me explicando a situação quando, em seguida, um homem que se identificou como secretário e policial. Ele chegou perto de mim com muita grosseria e tentou pegar o meu celular de forma violenta, pedindo que eu me afastasse ou iria me algemar. Depois daquela confusão um guarda municipal chegou e pediu que eu saísse do local. Era para ser um momento de alegria mas infelizmente foi uma tristeza, como cidadão eu me senti humilhado”, lamentou.

Além da estação ferroviária, a cidade conta com outros 15 pontos de vacinação. O município até o momento tem 395 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e 215 mil com o esquema completo.

Confira a nota da prefeitura sobre a vacinação na íntegra

A Prefeitura de Duque de Caxias esclarece que a Secretaria Municipal de Saúde, a Defesa Civil Municipal e os órgãos de fiscalização e controle da PMDC estão nos locais de vacinação desta quarta-feira (11/08), inclusive na estação Duque de Caxias da Supervia, acompanhando o atendimento e atuando para garantir o distanciamento entre as pessoas que estão sendo vacinadas.

A escolha pelo ponto na estação ferroviária tem o objetivo de alcançar o maior número de jovens possível, já que a procura desse público pelos locais de imunização tem acontecido de maneira abaixo do esperado. Além deste local, a Prefeitura disponibiliza hoje outros 15 pontos de atendimento, nós quatro distritos do município: - Hospital Municipal Duque - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - UBS Barro Branco - UBS Taquara - UBS Barão do Amapá - ESF Nova Campina - ESF Parada Morabi - ESF Pilar 3, 4 E 5 (Rua da Fortuna) - ESF Pilar 1 e 2 (Praça Wilma de Jesus) - ESF Parque Eldorado. Ressalta ainda que todos os locais de vacinação foram divulgados em todos os canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Duque de Caxias.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os números atualizados da vacinação contra a covid-19 no município, registram até o dia 10/08/2021 o total de 610.888 mil doses aplicadas (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen). Deste total, 395.821 mil correspondem a primeira dose; 197.499 mil de segunda dose; e 17.568 são de dose única da vacina Janssen. O município registra neste momento o total de 215.067 mil pessoas com imunização completa (Segunda dose e dose única da Janssen).

Quanto a diferença no número de vacinas registradas no Sistema nacional do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a entrada de dados no sistema é mais lento que a capacidade de aplicação de doses no município. A SMSDC conta com a colaboração de outras secretarias municipais e no momento realiza um mutirão para agilizar esse registro dos dados. A quantidade de doses aplicadas no município é maior que os números que constam até o momento no sistema nacional.

Colaborou Marcos Porto. Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno