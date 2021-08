Imagem registrada pelo helicóptero da TV Globo mostra momento em que criminosos descarregavam caminhão roubado - Reprodução TV Globo

Publicado 18/08/2021 09:24

Rio - Bandidos roubaram parte da carga de um caminhão frigorífico na manhã desta quarta-feira (18) no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As imagens dos criminosos descarregando as caixas foram captadas pela TV Globo.

Moradores da comunidade relataram que por volta das 7h40 homens armados seguiram com o veículo para a Rua Solimões, no alto do Urubu, e estacionaram em frente a uma escola municipal.

O motorista permaneceu sob o poder dos assaltantes por pelo menos 40 minutos, quando foi liberado e obrigado a sair com o caminhão de dentro da comunidade.

Policiais militares 3º BPM (Méier) foram acionados e localizaram o veículo.

Em nota, a Secretaria Estadual da PM explicou que "na manhã desta quarta-feira (18), equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para recuperar uma carga roubada em Piedade, Zona Norte da Cidade do Rio, e levada para a Rua Solimões, na Comunidade do Urubu, em Pilares. O motorista do caminhão roubado foi resgatado ileso e parte dos alimentos transportados, já em processo de descarga, foi recuperada. Os criminosos fugiram. A ocorrência segue em andamento".

O Urubu é considerado uma das regiões mais violentas do Rio. Atualmente, cerca de cinco mil famílias vivem na comunidade. A área é controlada por traficantes. Moradores são obrigados a conviver com a frequência de roubos.