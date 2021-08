Equipes da Comlurb acionaram técnicos do Maqua/Uerj - Divulgação/Comlurb

Rio - Uma imagem triste surpreendeu quem passava pela praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, por volta das 7h, desta quarta-feira. Uma baleia jubarte, de 8 a 10 metros, apareceu morta no local. Ainda não há informações sobre o que causou a morte do mamífero.

A Comlurb informou que uma equipe acionou técnicos do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Maqua/Uerj) para retirar material para análise, antes da Companhia fazer a remoção. Equipes do Subgrupamento de Operações de Praia, da Guarda Municipal, atuam para garantir o isolamento da área.