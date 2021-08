Policiais da 120ª DP (Silva Jardim) prenderam homem por cárcere privado e violência psicológica contra mulher - Lucas Madureira

Publicado 18/08/2021 12:26 | Atualizado 18/08/2021 13:02

Rio - Policiais civis da 120ª DP (Silva Jardim) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (16), um homem pelo crime de cárcere privado e violência psicológica contra a mulher, em Silva Jardim, no interior do Rio. Ele mantinha a esposa trancada em casa, proibia ela de sair e manter contato com qualquer pessoa. A vítima relatou ainda que passava por humilhações e torturas psicológicas.

Segundo a Polícia Civil, agentes foram até a residência do casal para verificar a ocorrência. No momento em que os policiais chegaram ao local, a casa do casal estava trancada com correntes e cadeados e a vítima estava dentro do imóvel.

Segundo as investigações, o homem, que não teve a identidade revelada, também isolava a mulher da família e amigos e, ainda, se apropriava do rendimento financeiro dela.

Após a ação, ele foi encaminhado para o sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.