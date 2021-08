Serão 170 vagas na rede de hotéis do Centro para moradores de rua - Divulgação

Publicado 18/08/2021 14:45 | Atualizado 18/08/2021 14:47

Rio - A ONG 'RUAS' promove, no dia 19 de agosto, dia nacional de luta da população em situação de rua, uma campanha para dar visibilidade à causa. Além das ações de vacinação que já vêm acontecendo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), serão realizados, a partir de amanhã, mutirões de atendimento à população de rua.

Os mutirões irão oferecer orientações médicas, jurídicas, corte de cabelo, banho e cine-debates, com exibição de vídeos sobre saúde e prevenção a covid-19. Artes em estilo lambe-lambe também poderão ser encontradas pela cidade, no formato de uma silhueta de um corpo humano, em tamanho natural, com frases inspiradoras de pessoas em situação de rua.

“Esta data, que marca a chacina da Sé de 2004, é um registro de como as violências podem ser extremas contra quem vive nas ruas. Hoje, ela representa um motor na luta dos movimentos e organizações sociais, para que a população em situação de rua possa ter seus direitos garantidos, e situações como essa nunca mais aconteçam”, explicou Larissa Montel, gestora executiva do Projeto RUAS.

Nas redes sociais (Instagram e YouTube), o RUAS apresentará vídeos com atendidos da ONG sobre temas relacionados aos direitos à saúde, à moradia e à cidade. Cássio Peçanha, que vem fazendo um tratamento dentário com apoio do RUAS, é o primeiro entrevistado da série.

Veja onde ficarão os mutirões

Na parte da manhã, o mutirão estará localizado em Copacabana, na lateral da Praça Serzedelo Correia e em Botafogo, na Praça Nelson Mandela. No início da tarde, os atendimentos passam a serem feitos no centro do capital, no Largo Carioca.

Já à noite, o mutirão está presente na Glória, na Rua da Lapa, em Botafogo, novamente na Praça Nelson Mandela, e na Barra da Tijuca, de forma itinerante.