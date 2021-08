Traficantes postam fotos na internet para intimidar rivais - redes sociais

Publicado 18/08/2021 13:18 | Atualizado 18/08/2021 15:02

Rio - Traficantes usaram as redes sociais para intimidar rivais mostrando uma foto com armamentos de guerra. A imagem divulgada no Twitter, segundo testemunhas, é atribuída ao tráfico de drogas da Favela Caixa D'água, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os bandidos se auto intitulam a "Tropa do Popeye", em referência ao apelido do chefe do tráfico de drogas daquela comunidade. O bandido é foragido da Justiça e, segundo investigadores da Polícia Civil, responsável por orquestrar a guerra entre rivais na região.

Pelo menos 11 homens fortemente armados aparecem no registro. Todos usam toucas ninjas para não serem identificados.

O DIA procurou o batalhão de Belford Roxo e a delegacia do munícipio. Em nota, a PM respondeu que "Pelas informações que obtivemos, esta foto é antiga, e não há certeza de se tratar de Belford Roxo". Já a Polícia Civil ainda não retornou.

Moradores das comunidades Caixa D'água e Vila Pauline denunciam que a região vive em clima de guerra há mais de um ano. A disputa pelo controle da venda de drogas já deixou rastro de sangue nas localidades. Por conta da violência, a população vive com medo e evita ficar nas ruas durante a noite.

"É triste, mas essa é a nossa realidade. Sem segurança e nas mãos desses bandidos. Um dia é uma facção e no outro já são outros bandidos. Aqui nunca sabemos quem é quem. Quem sofre é o morador de bem", reclama uma testemunha.