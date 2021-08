Praia de Copacabana com movimentação no último domingo (15) Foto: Fabio Costa/Agência O Dia - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 20/08/2021 06:35

Rio - A cidade do Rio prorrogou por mais dez dias as medidas restritivas que já estão em vigor. O funcionamento de boates, danceterias e salões de festas seguem suspensos, assim como festas que precisem de autorização transitória. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes afirmou que o plano de flexibilização de eventos, programado para começar em 2 de setembro, está em 'stand by'.

Nas academias de ginástica, piscinas e circuitos funcionais estão permitidas as aulas em grupos, com ocupação do ambiente limitada a uma pessoa a cada 4 metros; bares, lanchonetes e restaurantes devem manter o consumo para clientes sentados e respeitar o espaçamento de 1,5 metro por pessoa.

Atividades dentro de shoppings e centros comerciais devem respeitar a capacidade de 40% da ocupação em locais fechados, e 60% em locais abertos, além de evitar aglomeração. Casas de espetáculo têm a mesma regra.

Agentes da Seop, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde poderão fiscalizar bares, que podem receber infração e até perder o alvará de funcionamento.