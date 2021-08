Niterói vai iniciar a vacinação de adolescentes - Douglas Macedo/Divulgação

Niterói vai iniciar a vacinação de adolescentes

O prefeito adiantou, ainda, que o município vai publicar, nesta sexta-feira, um decreto que torna obrigatória a vacinação contra covid-19 de todos os servidores e empregados públicos municipais, assim como para os prestadores de serviços contratados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta.



De segunda a quarta-feira, jovens a partir de 17 anos já poderão se vacinar. De quinta a sábado será a vez dos adolescentes a partir de 16 anos. A expectativa é chegar até 10 de setembro aos 12 anos, idade mínima permitida pela Anvisa para vacinação. A imunização será feita com Pfizer. O calendário vai seguir de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.



Nesta quinta, com a antecipação do calendário de vacinação, Niterói chegou aos 18 anos. O prefeito Axel Grael lembrou que alcançar a vacinação de todos os niteroienses adultos era a grande meta quando iniciou-se o processo de imunização em Niterói, no dia 19 de janeiro.



“Para nós, que estamos há 16 meses nos reunindo pelo menos uma vez por semana neste gabinete de crise, chegar à meta de começar a vacinação de todos os adultos é muito marcante. Mas sabemos que ainda temos uma longa caminhada, não resolvemos o problema da pandemia. É muito importante que todos se vacinem, esta não é uma iniciativa individual e, sim, um esforço pensando na cidade, na família e nas pessoas que convivem conosco. Esperamos até novembro estar com todos com o ciclo vacinal completo com as duas doses do imunizante e estamos estendendo a vacinação para o público de 12 a 17 anos, começando já na segunda-feira”, detalhou.



O decreto que será publicado nesta sexta-feira que torna obrigatória a vacinação para funcionários efetivos ou terceirizados que prestam serviço para a prefeitura prevê que a recusa, sem justa causa, caracteriza falta disciplinar, passível das sanções dispostas na Lei 531/1985 e demais legislações aplicáveis.



“Sabemos que a grande maioria já compareceu aos postos, mas vamos iniciar esse movimento para que todos apresentem seus comprovantes de vacinação e possamos avançar na proteção de todos”, disse.



Niterói já vacinou mais de 385 mil pessoas com a primeira dose, o que representa 94% dos adultos e 213.638 com a segunda dose ou dose única, 52% dos adultos. A meta do município é alcançar a maior cobertura possível de sua população, como ressaltou o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira.



“Em Niterói, hoje, todos os cidadãos acima de 18 anos têm a oportunidade de receber, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E o município não só vacinou rápido, mas também vacinou bem. Temos uma das maiores coberturas do país e do Estado: estamos falando em mais de 90% do público-alvo já com a primeira dose. A perda estimada de segunda dose é de apenas 5%. Esse é um dado muito importante e que tem impacto muito positivo. Estamos em um momento de celebração, mas temos clareza de que ainda há um caminho para percorrer. Por isso, anunciamos hoje, três eixos de novas medidas que iniciam uma nova fase: um programa de Busca Ativa, a ampliação do calendário de vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos e a sinalização de interesse de aplicar a terceira dose em idosos, assim que o Ministério da Saúde anunciar e o Programa Nacional de Imunizações autorizar”, elencou.



Busca Ativa

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai intensificar, a partir desta sexta-feira, a busca ativa pelas pessoas maiores de 18 anos que não tomaram a primeira dose (d1) da vacina contra a covid-19 e das pessoas acima desta idade que tomaram a primeira dose, mas não retornam ao posto para receber a segunda dose (d2) do imunizante. A repescagem vai valer também para os adolescentes, de 12 a 17 anos, com comorbidades ou deficiência permanente.



A busca começará pelos pacientes cadastrados pelo Programa Médico de Família e pelos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas. As equipes do Médico de Família farão visitas casa a casa em suas áreas de cobertura pelos não vacinados e funcionários das Unidades Básicas e Policlínicas farão buscas por telefone.



O recurso de sirenes nas comunidades e mensagens por SMS da Defesa Civil de Niterói, que conta com cerca de 60 mil cadastrados, também será usado. Além disso, as pessoas que utilizaram o aplicativo de agendamento Colab para receber a dose, também serão avisadas pelo próprio App sobre a data de retorno.



Policlínica chega aos 100 mil vacinados - Um dos postos de vacinação de maior movimento da cidade, a Policlínica Regional Sérgio Arouca, em Santa Rosa, atingiu nesta quinta-feira (19) 100 mil vacinas contra a Covid-19 aplicadas. A Sérgio Arouca é historicamente uma referência consolidada e reconhecida na cidade. A diretora Maria Lúcia Carvalho, comemorou a conquista.



“Hoje é um dia muito importante aqui para a nossa policlínica, esse número grandioso representa o quanto nossa equipe trabalhou e o quanto todas as outras trabalharam. A equipe se envolveu muito na luta contra o covid-19. Vamos celebrar a vida, a ciência e o SUS”, enalteceu Maria Lúcia



A vacinada de número 100 mil foi a Gabriela Parreiras, de 18 anos, moradora de Icaraí. Foi na Sérgio Arouca que Gabriela recebeu a primeira vacina da sua vida. Ao ser informada que seria a centésima milésima a receber o imunizante contra a Covid-19, Gabriela se emocionou.



“Estou muito feliz de ter tomado a minha primeira dose da vacina contra a covid aqui. Ainda mais por participar deste marco para essa unidade que faz parte da minha história. Agora é só esperar a segunda dose. É muito bom saber que Niterói está tão adiantada assim”, disse Gabriela.



Segunda dose - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que nesta quinta-feira (19) os estoques da imunização AstraZeneca foram zerados. A segunda dose da vacina será com Pfizer. O município possui Coronavac e Pfizer para primeira dose.



A secretaria iniciou, no dia 12 deste mês, a intercambialidade da Pfizer como segunda dose para pessoas que tomaram a primeira dose com AstraZeneca. O uso da combinação de vacinas é seguro, eficaz e está indicado pela Secretaria de Saúde do Estado.