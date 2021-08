Sábado de sol encheu as praias da Zona Sul: cenas perigosas no atual cenário da pandemia - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 22/08/2021 08:32 | Atualizado 22/08/2021 13:46

Rio - Depois de dias de frio rigoroso, a cidade do Rio estará atraente para os fãs do calor. E que calor... De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a semana será praticamente toda de tempo aberto, temperatura nas alturas para o inverno, chegando a máxima de 37 graus na quinta-feira. Neste domingo, a "chapa vai esquentar" novamente como ontem, com máxima prevista de 33 graus.

O tempo quente, no entanto, não deve ser convite para aglomeração em praias e parques, já que o Rio é, segundo o próprio prefeito Eduardo Paes, o epicentro da disseminação da variante Delta no Brasil. O número de internados pela doença vem aumentando. De acordo com a Fiocruz, em seu último boletim epidemiológico, o Rio de Janeiro é o único estado do país que registrou aumento de casos da covid-19.



A previsão do sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, para este domingo (22) é de céu parcialmente nublado a claro, sem possibilidade de chuva ao longo do dia inteiro. Ventos fracos e moderados e tendência de temperatura estável. As maiores temperaturas devem ser registradas na Zona Oeste (Barra e Jacarepaguá) e na região do Centro e Grande Tijuca, com máxima esperada de 33 graus.

Na segunda-feira (23) e na terça (24), o céu deve ficar claro, com máximas de 35 e 36 graus respectivamente. Quarta (25) e quinta (26), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e máximas de 35 e 37 graus respectivamente. Não há probabilidade chuva para nenhum dos dias. Os ventos deverão estar de fracos a moderados no decorrer da semana. As temperaturas mínimas vão variar de 18 a 20 graus.