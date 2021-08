Os dois suspeitos foram encaminhados para a 76° DP (Niterói) e foram encontrados com eles uma pistola calibre 38, duas facas, um estilete e o celular da vítima - Divulgação

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 76° DP (Niterói) e foram encontrados com eles uma pistola calibre 38, duas facas, um estilete e o celular da vítimaDivulgação

Publicado 22/08/2021 10:39

Rio - um homem foi preso e um menor de idade, apreendido, após cometerem assalto contra uma mulher durante a madrugada deste domingo (22), no Centro de Niterói. O armamento apreendido com a dupla perigosa é de assustar. O menor de idade foi encontrado com duas facas e um estilete, enquanto o mais velho portava um revólver calibre 38. Ambos admitiram a ação criminosa, de acordo com a Polícia Civil.

A prisão ocorreu após a vítima procurar ajuda. Policiais militares do 12° BPM realizaram patrulhamento nas ruas da região para encontrar a dupla. Ambos foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.

Publicidade

De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o município de Niterói é o sétimo com maior registro de assaltos na Região Metropolitana do Estado neste ano, com 639 roubos contabilizados. Em comparação com o mesmo período no ano anterior, contudo, houve uma queda de 19,9% da ocorrência, quando em 2020 foram totalizados 798 roubos.