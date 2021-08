João Vitor de Oliveira Santiago, de 17 anos, estaria voltando de pescaria, quando foi atingido - Reprodução

João Vitor de Oliveira Santiago, de 17 anos, estaria voltando de pescaria, quando foi atingido Reprodução

Publicado 22/08/2021 11:16



Rio - O corpo de João Vítor de Oliveira Santiago será enterrado neste domingo, 22, às 13h, no Cemitério Municipal de São Gonçalo. O jovem foi baleado e morto na última sexta-feira , 20, durante uma troca de tiros entre PMs e traficantes no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

João Vitor havia saído para pescar no fim da tarde e, ao voltar, foi surpreendido pela troca de tiros. Segundo informações, o jovem também seria integrante de uma congregação evangélica no bairro de Itaóca, em São Gonçalo.

Durante o confronto que aconteceu entre os policiais militares do 7º BPM e traficantes, o jovem Alexander Carvalho Ribeiro Motta, de 19 anos, também foi baleado e segue internado estável no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Segundo moradores da comunidade, os disparos partiram dos policiais que faziam a operação.



Em nota divulgada, no entanto, a corporação informou que relatos de testemunhas do local atestam que os disparos que atingiram os jovens partiram dos traficantes.



"Informações de inteligência obtidas, nesta quinta-feira (19/08), pela Polícia Civil davam conta de uma movimentação atípica de um grande grupo de traficantes armados no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Prontamente, a Polícia Civil informou ao 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que montou um cerco na comunidade, nesta sexta-feira (20/08), para evitar a ação dos criminosos. Neste momento, o efetivo da PM foi atacado pelos bandidos que tentavam sair da localidade e que, quando atiraram em direção aos blindados e aos agentes, atingiram dois moradores. João Vitor de Oliveira Santiago foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu. Vale ressaltar que moradores e um dos feridos, resgatado com vida e ouvido pela Polícia Civil, confirmaram que os tiros partiram de traficantes", alegou a corporação no comunicado.