Na foto, Vitor Monteiro, de 19 anos, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 26/08/2021 06:32 | Atualizado 26/08/2021 06:39

Rio - Depois de suspensões e anúncios, a cidade do Rio começa nesta quinta-feira (26) a vacinar o grupo de adolescentes. Hoje, a vacinação é para as meninas de 17 anos. A imunização também segue para Pessoas com Deficiência (PcD) de 12 anos ou mais, além de gestantes, puérperas e lactantes.

Para se vacinar, é necessário o documento de identidade, com o número do CPF, e se possível a caderneta de vacinação, apesar de não ser obrigatória - pessoas que forem tomar a segunda dose, sim, devem apresentar a carteirinha. Adolescentes que forem aos postos serão vacinados independentemente da presença dos responsáveis, ou seja, não é obrigatório estar acompanhado de um maior de 18 anos. No município do Rio, também não é necessário o comprovante de residência.

Calendário atualizado da vacinação dos menores de 18 anos reprodução twitter

Na sexta-feira (27), meninos de 17 anos serão vacinados. No sábado (28) há repescagem para quem tem 17 anos, ou mais. O calendário da semana que vem segue por idade - de 16 a 15 -, começando pelas meninas em um dia, os meninos no dia seguinte, e a repescagem para ambos no terceiro dia.

#SóVem @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/4as7blMH10 Nesta quinta, 26/08, a vacinação contra covid-19 será destinada às meninas com 17 anos. Pessoas com Deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais também podem se vacinar, preferencialmente, no período da tarde. #RioPelaPrevenção

— Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) August 25, 2021