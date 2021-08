Ventania na orla do Rio - Agência O Dia

Publicado 26/08/2021 06:17

Rio - A cidade do Rio tem previsão de rajadas de vento de moderadas a fortes nesta quinta-feira (26), por conta da lenta aproximadação de uma frente fria. Não há previsão de chuva, e o calor permanece: a temperatura pode chegar a 37º C durante a tarde.

Durante a madrugada, entre 3h e 4h, o Alerta Rio registrou rajadas de vento de 48,9 km/h, no Forte de Copacabana e no Vidigal. Ao longo da quinta-feira e na madrugada de sexta, a velocidade da ventania pode passar dos 50 km/h.

VENTOS | Entre 3h e 4h, houve registro de rajada de vento moderado na estação Vidigal (48,9 km/h). Fonte: AlertaRio#temporj pic.twitter.com/ginrOo99du — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 26, 2021

Previsão do tempo para o fim da semana

Na sexta-feira (27), o tempo ficará instável devido ao deslocamento desta frente fria juntamente com a formação de áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste. O céu ficará nublado com previsão de chuva fraca a moderada, isolada. No sábado (28), o céu ficará parcialmente nublado a nublado com previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a partir da tarde. No domingo (29), previsão de céu nublado com possibilidade de chuva fraca.