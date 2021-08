Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal realizam o patrulhamento nas praias do Rio - Divulgação

Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal realizam o patrulhamento nas praias do RioDivulgação

Publicado 27/08/2021 11:15 | Atualizado 27/08/2021 12:28

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) informaram que 11 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia no primeiro dia das ações de ordenamento da 'Operação Verão', nesta quinta-feira (26). Duas pessoas acabaram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A maior parte das ocorrência se concentrou em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A Operação Verão da Seop começou na quinta-feira e a da Polícia Militar será iniciada neste sábado.

Equipes do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) atuaram com a Polícia Militar para conter um tumulto em um ponto de ônibus na Avenida Prado Júnior. Mais de 42 abordagens foram realizadas. Segundo a Polícia Militar, houve apenas as abordagens e nenhuma pessoa foi presa.



fotogaleria

"O patrulhamento e monitoramento da orla serão reforçados, com ações integradas entre a Seop, a Guarda Municipal e as Polícias Militar e Civil. Essa integração já está sendo feita e é fundamental para o sucesso das ações de segurança nas praias e suas imediações", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



As diretrizes da operação foram elaboradas após reunião realizada na quarta-feira, dia 25, na Subsecretaria de Comando e Controle da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A atuação será feita de forma conjunta na busca pelo melhor resultado. A Operação Verão foi antecipada após cenas de confusão em Copacabana no último fim de semana.



O objetivo é iniciar a ocupação das praias ainda no inverno, que já está se encerrando com altas temperaturas. O trabalho será integrado com as forças de segurança, como as Polícias Militar e Civil, para promover maior sensação de segurança aos banhistas e demais cidadãos.

"A praia é um ambiente social para todos e precisa ser tranquila para que as pessoas possam curtir seu lazer. Passamos um período muito grande de restrições por causa da pandemia, de afastamento e isolamento. Com esse sol saindo, as pessoas começaram a retomar as praias muito rápido e nós estamos preparados para dar todo o suporte aos cidadãos", destaca o comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares.

Estrutura e efetivo

Cerca de 150 guardas municipais vão atuar na areia, calçadão e vias de acesso às praias que vão do Leme, na Zona Sul, até o Pontal, na Zona Oeste da cidade. As ações terão apoio de 24 viaturas, 10 motocicletas e cinco tendas operacionais instaladas em pontos estratégicos na areia.

Além disso, a Subsecretaria de Operações da Seop realizará ações de fiscalização para combater desordens na orla, como a ocupação indevida do espaço público por ambulantes sem autorização. Equipes do Programa Rio + Seguro, formada por guardas municipais e policiais militares, também vão realizar rondas nas praias de Copacabana e do Leme.

O trabalho das equipes nas ruas vai contar com apoio do Núcleo de Videopatrulhamento da Guarda Municipal, que monitora 80 câmeras redirecionadas para reproduzir imagens do calçadão e da faixa de areia. Os flagrantes de crimes são enviados pelo celular para os guardas identificarem e abordarem os suspeitos. O material em vídeo também é cedido à Polícia Civil, para auxiliar no registro de ocorrências nas delegacias.

O efetivo empregado pela GM-Rio será de guardas dos grupamentos Marítimo Municipal (GMM), de Operações Especiais (GOE), Tático Móvel (GTM), de Guardas Motociclistas (GGM), Especiais de Trânsito (GETs), de Cães de Guarda (GCG) e de Defesa Ambiental (GDA), que atuarão principalmente nos locais de saída das praias, como pontos de ônibus e vias estratégicas.

Briga na saída da praia de Copacabana

A confusão entre policiais militares e um jovem aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Avenida Prado Júnior, local de grande movimentação de passageiros de ônibus. Cerca de 20 jovens foram retirados de um 474 durante uma abordagem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um deles sendo agredido com cassetete. PMs também usaram spray de pimenta para dispersar a confusão.

Rigor contra tumultos após a praia

Após mais um dia de confusão em Copacabana, na Zona Sul da capital, Eduardo Paes falou nesta sexta-feira, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico, que a Guarda Municipal vai agir com rigor contra aqueles que insistirem em roubar e provocar tumulto na saída das praias . "Não vem com história de problema social, dificuldade, disso ou daquilo. Quem vai à praia para roubar, provocar arruaça, brigar, depredar ônibus, é delinquente, bandido, e tem que ser preso. Vai valer a letra da lei. A guarda vai agir com rigor", afirmou o prefeito.

Paes disse que conversou sobre o assunto com o governador Cláudio Castro no último domingo e que quer coibir com firmeza a atuação de criminosos que tem assaltado dentro dos ônibus e depredado os coletivos, além de levar terror à população. "Não vai ser só no fim de semana, não. Quem quiser cometer delito, não se aventure demais porque vai acabar detido. É dessa maneira que a gente vai agir", completou Paes.