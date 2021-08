Manhã de tiroteio assusta moradores do Morro dos Prazeres - Reprodução

Publicado 28/08/2021 08:26 | Atualizado 28/08/2021 14:50

Rio - Uma ação policial no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, terminou com um morto, quatro baleados e dois presos na manhã deste sábado (28). Entre os feridos estão um policial militar atingido por estilhaços no rosto e um morador atingido por bala perdida. Na redes sociais, moradores da região relataram o confronto que começou por volta das 7h30.

A Secretaria Estadual da Polícia Militar informou que uma equipe do setor de inteligência da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/ Escondidinho ocupou a comunidade com o intuito de impedir a realização de um evento patrocinado por traficantes.

"Durante a entrada dos policiais na comunidade, criminosos armados atiraram contra a equipe. Houve confronto. Um policial foi ferido por estilhaços no rosto. Dois suspeitos portando duas pistolas também foram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar".

A PM também informou que um morador deu entrada no Souza Aguiar por meios próprios, após ter sido baleado na comunidade. Não há informações sobre a participação dele na troca de tiros. Seu nome e estado de saúde também não foram divulgados.

Ainda durante a ação, dois acusados foram abordados e presos. Com eles, os militares apreenderam duas pistolas, uma granada e farto material entorpecente. Um suspeito foi encontrado morto dento da comunidade.

"Equipes do 4º BPM (São Cristóvão) e 5º BPM (Praça da Harmonia) também estão atuando na região, que continua com o policiamento reforçado. A ocupação não tem data para se encerrar".

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.

Nas redes sociais, moradores da comunidade e da região registraram a presença dos policiais e relataram o confronto logo pela manhã.

"Polícias estavam no blindado e foram atacados pelos bandidos. Muitos tiros na comunidade", escreveu uma internauta.